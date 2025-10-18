В Турции убили вероятного владельца российского Telegram-канала Утро Дагестан Абакара Абакарова, которого страна-агрессор называет организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Его тело с ножевыми ранениями нашли в Стамбуле, пишут российские региональные СМИ.

Об убийстве Абакарова сообщила дагестанская диаспора Стамбула, пишет Кавказский узел в субботу, 18 октября. РосСМИ утверждают, что он выехал из Яловы в Стамбул несколько дней назад, после чего связь с ним пропала.

Региональные паблики пишут, что Абакарову ранее угрожали. В России он был объявлен в розыск по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как пишет Telegram-канал Astra, в 2016-м Абакаров переехал в Украину и поселился в Одессе. В Турцию он перебрался после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Абакарова считают владельцем канала Утро Дагестан, который образует сетку из 17 Telegram-каналов с общим числом подписчиков от 500 до 20 тыс.

В октябре 2023 года канал Утро Дагестан призывал к антисемитским погромам в аэропорту Махачкалы. Тогда в аэропорту собрались сотни людей из-за прилета рейса Red Wings из Тель-Авива, которым в Дагестан должны были прибыть граждане Израиля. Мятежники прорвались на территорию аэропорта, в том числе на взлетно-посадочные полосы. Около 60 человек были задержаны, сообщалось о 20 пострадавших.

На фоне беспорядков владелец Telegram Павел Дуров заблокировал паблик Утро Дагестан.