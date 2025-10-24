В Беларуси ограничили доступ к соцсети ВКонтакте (Фото: Stroganova via Pixabay)

В Беларуси ограничили доступ к соцсети ВКонтакте на основании представления КГБ, сообщает Первый информационный со ссылкой на БЕЛГИЭ.

«24 октября 2025 года на основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Продолжительность ограничения пока неизвестна. Идентификатор ресурса: https://vk.com», — говорится в сообщении.

На сайте предприятия говорится, что ресурс с таким идентификатором значится в «списке ограниченного доступа».

Отмечается, что доступ ограничили к десктопной версии сайта — мобильное приложение ВК продолжает работать.

В то же время Зеркало пишет, что пользователи испытывают трудности при попытке зайти в соцсеть ВКонтакте.

В частности, доступ к ВКонтакте уже ограничил Белтелеком.

Ранее ВКонтакте массово блокировала паблики и страницы независимых СМИ в Беларуси по требованию властей.