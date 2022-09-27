Российская соцсеть ВКонтакте пропала из App Store 27 сентября, 04:17 Приложение ВКонтакте удалено из App Store (Фото:АSLAN/Twitter)

Приложение российской социальной сети ВКонтакте исчезло из магазина компании Apple App Store.

Об этом сообщает Украинская правда.

Из магазина пропали также другие сервисы российской социальной сети и приложения Mail.ru.

Те у кого осталось приложение больше не могут его обновить. Социальная сеть осталась только в магазинах для устройств с Android.

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