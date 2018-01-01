Вятрович назвал количество уничтоженных за пять лет украинских памятников в Польше Сегодня, 18:56 43 Цей матеріал також доступний українською Вятрович рассказал, сколько памятников украинцам уничтожили в Польше за последние пять лет Фото: Anatolij Serikov via Facebook

С 2014 года на территории Польши было уничтожено 14 памятников украинцам, ни один из которых не был восстановлен, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Соответствующую статистику он привел в эфире Радио НВ.

"Это привело к реакции с украинской стороны, которая вылилась в то, что в данный момент мы приостановили выдачу разрешений [полякам] на поисковые работы [останков погибших поляков] на украинской территории", - отметил Вятрович.

По словам директора Института национальной памяти, подобная мера будет действовать "до тех пор, пока не завершатся переговоры" двух стран. Вятрович подчеркнул, что "знаком доброй воли" с польской стороны было бы восстановление памятника воинам УПА в польском Верхрате.

Напомним, что в апреле 2017 года представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже портился вандалами.