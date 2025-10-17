«Украинский флаг развевается напротив». Зеленский в Вашингтоне остановился в резиденции для гостей Белого дома

Как пишут СМИ, украинский флаг сейчас развевается прямо напротив Белого дома — чего не случалось с момента первого визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом остановился в Блэр-хаусе — официальной резиденции для гостей Белого дома.

Об этом 17 октября сообщает корреспондент Deutsche Welle Михаил Комадовский и представители медиакорпорации ВВС.

Как пишут СМИ, президент Зеленский разместился в Блэр-хаусе, поскольку его визит совпадает с напряженными заседаниями представителей МВФ в Вашингтоне.

Более того, украинский флаг развевается прямо напротив Белого дома — чего не случалось с момента первого визита Зеленского в столицу США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По информации ВВС, власти США используют чрезвычайно строгие меры безопасности — вокруг Белого дома установлены черные ограждения, из ближайшего к зданию парка вывели посетителей, а вокруг близлежащего перекрестка установлены самосвалы. Как сообщают журналисты, власти, по всей вероятности готовятся к очередному антитрамповскому протесту No Kings, который должен состояться в эти выходные.

16 октября президент США Дональда Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

17 октября президент Украины посетил Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Издание Financial Times писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.