Поблагодарил за поддержку Украины. Президент Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X

В рамках визита в Данию президент Владимир Зеленский получил аудиенцию у короля страны Фредерика X (Фото: www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Дании получил аудиенцию у короля страны Фредерика X.

Об этом 3 июля сообщают представители Офиса президента.

Президент Зеленский в лице монарха поблагодарил всю Данию и датский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Реклама

Кроме того, глава украинского государства отметил лидерство датского правительства в коалиции боевой авиации, которая обеспечила поставку всех обещанных Данией истребителей F-16 в Украину, а также обучение пилотов.

«Среди тем, которые обсудили на аудиенции, — патронат над пострадавшими регионами, развитие украинско-датского сотрудничества в военной медицине и проекты поддержки украинских ветеранов. Владимир Зеленский пригласил датские компании к сотрудничеству с украинскими коллегами в области протезирования и реабилитации», — подытожили в ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, прибыл с визитом в Данию.

Планируется, что глава украинского государства примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете Европейского Союза в городе Орхус и выступит с речью.

Кроме того, в рамках своего визита в Данию президент Зеленский вручил 11-летнему волонтеру Йенсу Фогу Томсену награду Будущее Украины за помощь украинским детям. Этот датский школьник продавал украшения и заработал более $8 тысяч. Затем он на эти деньги приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны.