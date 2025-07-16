В кортеже Путина заметили авто скорой помощи — росСМИ

16 июля, 19:31
В кортеже Путина ехала скорая помощь (Фото: The Moscow Times / Telegram)

Во время визита российского диктатора Владимира Путина в Челябинскую область в официальный кортеж включили автомобиль «скорой помощи». Как сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, в сети появилось видео, на котором зафиксирован проезд эскорта диктатора.

Видеозапись с камеры наблюдения, датированная 16 июля, зафиксировала кортеж из примерно 17 транспортных средств, среди которых был и автомобиль скорой помощи с характерной желто-красной маркировкой, пишет The Moscow Times. Фотографии в онлайн-картах подтверждают, что кортеж попал в объективы камер именно в Магнитогорске.

Как отмечает Агентство.Новости, в Магнитогорске на время проезда кортежа Путина остановили трамваи. Местные СМИ и очевидцы опубликовали видео проезда кортежа диктатора по городу. На кадрах видно, что во время проезда лимузина и машин, которые его сопровождают, стоят трамваи.

По данным Агентства, кортеж диктатора проезжал через перекресток улиц Ленина и Грязнова в центре Магнитогорска. Проезд лимузина привел к образованию пробки из нескольких десятков автомобилей. Кроме того, полиция перекрыла пешеходные переходы, временно ограничив движение граждан.

В Магнитогорске Путин приехал на Магнитогорский металлургический комбинат. Последний раз в городе диктатор был в 2021 году, а на комбинат приезжал в 2019 году.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Владимир Путин Скорая помощь Россия Россияне

Поделиться:

