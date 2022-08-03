Пелоси встретилась с президентом Тайваня и выступила с речью в парламенте 3 августа, 09:05 Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань встретилась с президентом Цай Инвэнь (Фото:Taiwan Presidential Office/Handout/Reuters)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время своего визита на Тайвань встретилась с президентом Цай Инвэнь и законодателями, выступив с речью в парламенте.

Она обратилась к парламенту в среду, 3 августа, пишет Reuters.

«Мы благодарим вас за ваше лидерство. Мы хотим, чтобы мир признал это», — отметила она, призвав укреплять межпарламентское сотрудничество США и Тайваня.

Видео дня

Пелоси заявила, что новое американское законодательство, направленное на укрепление американской промышленности по производству микросхем, «предоставляет больше возможностей для американо-тайваньского экономического сотрудничества».

Во время встречи с Цай спикер Палаты представителей Конгресса США подчеркнула, что солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение. Она добавила, что решимость США сохранить демократию на Тайване и в остальном мире остается непоколебимой.

Во время церемонии в президентской администрации Пелоси приняла от Цай Инвэнь награду — Орден благоприятных облаков как «символом сокровенной дружбы», пишет Washington Post.

«История Тайваня вдохновляет всех свободолюбивых людей. Тайвань был островом стойкости в мире. Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и именно с этим посланием мы выступаем здесь сегодня», — резюмировала Пелоси.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.



31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси в Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.