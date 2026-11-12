Помощник диктатора РФ Кирилл Дмитриев встречает спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково, Москва, РФ, 12 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/via REUTERS)

Спецпредставителям президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру в Кремле подарили пуховики из той же коллекции, что у помощника диктатора РФ Владимира Путина Кирилла Дмитриева — с символикой сборной страны-агрессора России.

Об этом 12 ноября сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Именно в такой бело-красной куртке — с огромным гербом РФ на рукаве — Дмитриев встречал Уиткоффа и Кушнера в московском аэропорту Внуково.

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12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи между США, Украиной и Россией в Абу-Даби.

Поздне российские пропагандисты из РИА Новости сообщали, что кортеж Уиткоффа и Кушнера покинул территорию Кремля после встречи с Путиным. Она продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кроме того, Кушнер публично выражал надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них принимала участие Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате «Украина — США — РФ», по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.