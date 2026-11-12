Повторил за Януковичем. Уиткоффу и Кушнеру в Кремле пришлось выслушивать от Путина «бородатый» анекдот о деньгах и тумбочке

Диктатор РФ Владимир Путин рассказал Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру старый анекдот — его некогда уже рассказывал президент-беглец Виктор Янукович (Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев/Pool via REUTERS)

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не придумал ничего лучше, чем рассказать очень старый анекдот о «деньгах в тумбочке».

Соответствующее видео опубликовал российский пропагандистский канал Россия 24.

В частности, диктатор РФ рассказал американцам историю о «мошеннике с коттеджами под Киевом», который якобы на вопрос детективов НАБУ о происхождении денег ответил: «из тумбочки».

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С помощью этого старого анекдота Путин попытался объяснить Уиткоффу и Кушнеру якобы противоречивую позицию европейских стран по поводу завершения войны, которую РФ развязала против Украины.

Диктатор РФ утверждал, что европейские лидеры выступают за мир, но в то же время обсуждают возможность размещения собственных войск в Украине после завершения боевых действий.

Много лет назад, 27 ноября 2013 года, одну из версий этого анекдота рассказывал тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время интервью украинскому телевидению.

По его версии, женщину спрашивали, откуда она берёт деньги, — и она якобы отвечала, что из тумбочки, но не могла объяснить, кто именно их туда кладёт.

Тогда будущий президент-беглец пытался с помощью неудачной шутки объяснить, что государственные расходы должны соответствовать реальным доходам бюджета страны.

12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи между США, Украиной и Россией в Абу-Даби.

Позже российские пропагандисты РИА Новости сообщили, что кортеж Уиткоффа и Кушнера покинул территорию Кремля после встречи с Путиным. Она длилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кроме того, Кушнер публично выражал надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них принимала участие Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.