В Германии предлагают лотерейную систему для призыва в армию (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

В Германии правительственная коалиция рассматривает возможность введения лотерейной системы призыва на военную службу, если не найдется достаточное количество добровольцев для службы, сообщает Spiegel .

По данным издания, в течение последних недель переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ проводили встречи по новой модели военной службы, в результате чего смогли достичь компромисса по этому вопросу.

Он заключается в том, что на первом этапе служба останется добровольной. По этой концепции, которая опирается на предложение министра обороны Бориса Писториуса, со всеми 18-летними свяжутся и предоставят анкету, в которой, кроме информации о здоровье, физической подготовке и образовании, также предложат высказать свое отношение к военной службе.

При этом мужчины должны будут обязательно пройти анкету, а женщинам и людям третьего пола позволят это сделать по желанию.

Издание уточняет, что если не удастся привлечь необходимое количество добровольцев, в Германии введут призыв на военную службу путем лотереи.

Если и это не обеспечит армию достаточным количеством солдат, в стране восстановят обязательный призыв, приостановленный в 2011 году.

По этому плану мужчины будут призываться на военную службу до тех пор, пока вооруженные силы не будут иметь необходимое им количество солдат. Причем отказники по религиозным или политическим соображениям будут обязаны проходить альтернативную службу.

Кроме того, предусматривается возвращение всеобщей воинской повинности, если Бундестаг объявит состояние напряженности или обороны.

Ожидается, что к 2030-м годам количество солдат увеличат с нынешних 183 тысяч до 260 тысяч. Кроме того, Германии понадобятся 200 тысяч резервистов.

5 июня глава Минобороны ФРГ призвал увеличить немецкую армию на 60 тысяч человек — для усиления общей обороноспособности НАТО.

«Мы предполагаем, но это лишь приблизительная оценка, чтобы было понятно, что нам понадобится примерно на 50−60 тысяч солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем у нас есть сегодня», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.