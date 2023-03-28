Война дорожает. Россия впервые засекретила треть расходов бюджета — Bloomberg 28 марта, 16:25 Здание Минфина РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В 2023 году Россия впервые скрыла сразу треть расходов государственного бюджета, что говорит о том, как год войны против Украины изменил государственные финансы страны-агрессора, пишет Bloomberg.

Согласно данным Министерства финансов, засекреченные или неуказанные расходы до 24 марта выросли до 2,4 трлн рублей (31 млрд долларов), что, согласно оценкам Bloomberg Economics, более чем вдвое превышает уровень за тот же период год назад.

Видео дня

Согласно рассчетам Bloomberg, всего в 2023 году Россия планировала засекреченные расходы в размере четверти от бюджета.

Читайте также: Сергей Алексашенко Как Россия переводит экономику на военные рельсы и сколько потратит на войну в 2023 году

По словам независимой российской экономистки Александры Суслиной, рост засекреченных расходов указывает на рост расходов, связанных с войной против Украины и расходов на «новые территории» (оккупированные Россией территории Украины, которые в сентябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин незаконно объявил частью России — ред.).

Сумма расходов на оборону и национальную безопасность РФ теперь уступает только расходам на государственные социальные программы.

Расходы РФ на «национальную оборону» к 24 марта достигли 531 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с прошлым годом, еще 379 млрд рублей было потрачено на обеспечение безопасности и правопорядка.



Раньше максимальные тайные расходы РФ составляли 21% от госбюджета, это было в 2015 году.

Согласно закону о россйском госбюджете, секретные программы бюджета РФ конролирует лично президент России, российские депутаты рассматривают их на закрытых заседаниях.

«Рост расходов обусловлен закупками военной техники, зарплатами мобилизованных россиян и стремлением завершить некоторые знаковые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока в марте следующего года», — сказал Bloomberg специализирующийся на России экономист Александр Исаков.

Министр финансов РФ Антон Силуанов после того, как данные за январь и февраль показали, что у России рекордный дефицит бюджета, попытался объяснить это авансовыми платежами для поддержки бизнеса и экономики.

Однако, согласно данным, проанализрованным Bloomberg, по сравнению с прошлым годом расходы на эконмику и социальные программы остались на том же уровне, тогда как больше всего выросли расходы на оборону.

В первые два месяца дефицит госбюджета РФ составил 2,58 трлн руб, что близко к плановому показателю за весь год в 2,93 трлн руб. Bloomberg Economics прогнозирует, что в этом году дефицит федерального бюджета РФ составит 3−4% от ВВП.

В 2022 году правительство РФ заложило в бюджет значительное увеличение расходов на армию, при этом расходы на оборону должны были превысить первоначальные бюджетные предположения этого года более чем на 43%.

Ускорение расходов на секретные нужды и вооруженные силы может отражать срочность этих расходов. Бывший президент РФ и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в этом году Россия планирует произвести 1500 танков, что более чем в шесть раз превышает количество, произведенное в 2021 году.

Bloomberg отмечает, что такое смещение приоритетов в расходах РФ может закрепиться.