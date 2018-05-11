Вице-президент США: Пришло время завершить расследование о вмешательстве России в выборы

Пенс считает, что завершить расследование нужно в интересах страны

Вице-президент США Майк Пенс заявил о необходимости завершить расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа предоставила более миллиона документам и полностью сотрудничала со следствием.

"Прошло уже около года с момента начала этого расследования. И в интересах страны, я думаю, что пришло время завершить его", - подчеркнул Пенс.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.