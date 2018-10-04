04 октября 2018, четверг

Вице-президент США: Масштабы попыток Китая повлиять на американскую политику превосходят объемы вмешательства РФ 

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Пенс считает вмешательство Китая в дела США масштабнее российского

Пенс считает вмешательство Китая в дела США масштабнее российского

Вице-президент США Майк Пенс считает, что попытки Китая вмешиваться в американскую политику являются более серьезными, чем вмешательство со стороны РФ.

Об этом говорится в речи американского вице-президента для выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, фрагменты которой есть в распоряжении Reuters.

"Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, - это лишь бледная тень того, что делает по всей стране Китай", - говорится в речи Пенса.

Американская разведка выяснила, что активность Китая нацелена как на государственные и местные органы власти США, так и на отдельных чиновников, отмечает в своей речи Пенс.

Пекин стремится использовать любые разногласия между федеральным и местным уровнями в политике, говорится в речи.

Кроме того, отмечается, что деятельность Китая направлена на изменение восприятия американцами китайской политики, при этом Пекин мобилизует "тайных активистов, фронт-группы и средства пропаганды".

Ранее издание Axios сообщало, что Белый дом планирует обвинить Китай во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США.

С обвинениями в адрес Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.

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