30 октября 2018, вторник

Вице-премьер Узбекистана заставлял граждан стоять в холодной воде и гонял их машиной по улицам

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Кроме вице-премьера, из-за издевательств над людьми уволили целый ряд чиновников
Фото: Под Небом Узбекистана/Facebook

Кроме вице-премьера, из-за издевательств над людьми уволили целый ряд чиновников

В Узбекистане уволили вице-премьера Зойира Мирзаева, который издевался над жителями Ташкентской области.

Как сообщает Радио Озодлик, во время своего визита в Аккурганский район он остался недоволен, как орошаются поля с хлопком, из-за чего заставил шестерых мужчин около 40 минут стоять по колена в холодной воде.

Соответствующее фото было распространено в соцсетях и вызвало бурю негодования среди граждан.

Также отмечается, что за экзекуцией наблюдали заместители прокурора и руководители областной администрации.

После этого Мирзаев заставил "провинившихся" мужчин бежать в мокрой одежде по улице перед преследующим их автомобилем.

При этом, это не единственный пример его "воспитательных" методов во время визита в Ташкентскую область. В Бекабадском районе он заставлял местных жителей стоять на поле с камнями в руках.

Кроме того, в Пскентском районе вице-премьер провел собрание, во время которого оскорблял фермеров за "невыполнение плана".

"Собрание началось в 19:30, а закончилось в 2:30 ночи. Никого из участников собрания не выпускали из зала, возле двери караулил начальник РОВД, который не меньше хокима (главы местной администрации - ред.) оскорблял и материл участников собрания", - рассказал один из очевидцев.

Указанные события произошли 25 октября, а уже 27-го Мирзаев, а также заместители прокурора Ташкентской области и еще ряд чиновников были уволены.

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