Вице-премьер Болгарии подал в отставку после высказываний о людях с инвалидностью

Вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после масштабных протестов, которые были вызваны его заявлением о людях с инвалидностью.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам чиновника, "неустанная кампания в средствах информации" против него "наносит ущерб рейтинговые и авторитету правительства".

В аппарате премьер-министра Болгарии Бойко Борисова сообщили, что заявление об отставке принято.

Напомним, что Симеонов отвечал в правительстве за экономическую и демографическую политику. Критикуя проект закона о людях с инвалидностью, он заявил, что документ имеет целью "удовлетворить группу крикливых женщин", которые, по его словам, "спекулируют" на своих "якобы больных" детях-инвалидах.

Слова чиновника вызвали протесты с требованием его отставки.