Вице-канцлер Австрии предложил отменить антироссийские санкции

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу стоит задуматься об отмене санкций против России.

Об этом он заявил после решения США ввести санкции на импорт стали и аллюминия, передает Osterreich.

"Настало время прекратить санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе.

Ранее США потребовали от стран ЕС ужесточить санкции против России, политика которой направлена на подрыв западных демократий.

По данным издания, США хотят, чтобы страны ЕС предприняли согласованные действия против государственных и негосударственных субъектов РФ и приняли новые антикоррупционные меры на национальном уровне.