Вице-губернатор назвал митинг родственников погибших в Кемерове "четко спланированной акцией"

Участники митинга в Кемерове требовали от власти рассказать правду о пожаре

Первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов назвал митинг родственников погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове "спланированной акцией".

"Предварительно процентов 25-30 - это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти", - заявил он, пишет Интерфакс.

Он высказал мнение, что в акции участвовало много "подогретой" молодежи.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека. В штабе родственников погибших появились списки, в котрых погибшими значится 41 ребенок.

27 марта в центре Кемерова начался митинг. Тысячи жителей, среди которых были и родственники погибших, требовали отставки властей. Они также призывали рассказать правду о пожаре. Президент РФ Владимир Путин в этот день находился в Кемерове, но так и не вышел к людям.

Наиболее вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание.