Вирус Эбола мешает проведению президентских выборов в Конго Сегодня, 16:44 37 Цей матеріал також доступний українською Выборы могут стать первой демократической сменой власти в ДРК со времен обретения независимости от Бельгии в 1960 году.

Ливень, неумение пользоваться техникой и угроза заражения вирусом Эбола мешают нормальному проведению выборов президента в Демократической Республике Конго (ДРК).

Об этом сообщает Reuters.

В трех городах Конго - Бени, Бутембо и Юмби - выборы были отменены якобы из-за распространения вируса Эбола и угрозы этнического насилия, что вызвало протесты среди населения. В этих городах, которые считаются главной опорой оппозиционных сил, проживает около 1,2 млн избирателей.

Как рассказал Reuters западный дипломат, в городе Масис на востоке страны представители вооруженных формирований заставляли людей голосовать за определенных кандидатов.

Власти ДРК сделала попытку ввести электронную систему голосования, однако многие избиратели даже не знают, как ею пользоваться. Кроме того, как заявляет оппозиция, эта система облегчает избирательные махинации.

Из-за сильного ливня в столице ДРК Киншасе многие избиратели просто не смогли добраться до избирательных участков.

По данным Конференции католических епископов, голосование не началось вовремя примерно на пятой части избирательных участков страны.

Последний раз выборы в стране проводились в 2011 году и сопровождались вспышкой насилия. В 2016 году, из-за угрозы повторения ситуации, их проведение было отложено.

Если президент Жозеф Кабила, который находится у власти с 2001 года, покинет пост, это станет первой демократической сменой власти в ДРК со времен обретения независимости от Бельгии в 1960 году.