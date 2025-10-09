«Беспрецедентное решение». Армения не выдала РФ гражданина Грузии Кинояна, который воевал за Украину

Гражданин Грузии Георгий Киноян, задержанный в Армении по запросу России, вышел на свободу (Фото: Foreign volunteers in Ukraine/Facebook)

Армения освободила гражданина Грузии Георгия Кинояна, которого ранее удерживали по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины против России.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил общественный активист Георгий Тумасян.

«Армения отказалась от его экстрадиции в Россию, потому что это было бы угрозой для него», — написал Тумасян.

Реклама

Активист выразил надежду, что такое же решение примут и в отношении Вано Сабашвили, другого гражданина Грузии, которого задержали в Армении по запросу России.

Издание Эхо Кавказа сообщает, что впоследствии эту новость подтвердил брат освобожденного добровольца Вако Киноян.

«Вчера Армения приняла беспрецедентное решение и освободила Георгия прямо из российских лап… Георгия освободили вчера поздно вечером. Мы поговорим с адвокатом и, конечно, вернемся в Грузию», — сказал он.

Эхо Кавказа сообщает, что 25 октября 2024 года так называемый суд во временно оккупированном Донецке заочно приговорил Георгия Кинояна к семи годам лишения свободы. Его признали виновным по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ (Участие в наемнических военных действиях).

3 сентября 2025 года после пересечения грузино-армянской границы его задержали.