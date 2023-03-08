Суд ЕС снял санкции с матери владельца ЧВК Вагнера Пригожина

8 марта, 14:26
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Виолетта Пригожина (Фото:Molbert Art Gallery/Facebook)

Виолетта Пригожина (Фото:Molbert Art Gallery/Facebook)

Суд Европейского Союза в среду, 8 марта, отменил санкции против Виолетты Пригожиной — матери российского бизнесмена и владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом говорится в решении суда.

Санкции против Виолетты Пригожиной ввели в феврале 2022-го как против «соучастники российской агрессии против Украины». Это аргументировали тем, что, согласно данным, Пригожина владеет компанией Concord Management and Consulting и других предприятий, связанных с ее сыном, а также поддерживает политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

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В апреле Пригожина попросила суд аннулировать решение о санкциях. Согласно предоставленным материалам, она с 2017 года не является владелицей Concord Management and Consulting. Также не доказано, что у нее были другие компании, связанные с ее сыном, на момент введения санкций.

Суд постановил, что решение о включении Пригожиной в список санкций было основано исключительно на их семейных связях, чего «недостаточно для обоснования ее включения в списки санкций», даже если владелец ЧВК Вагнера несет ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Через несколько дней Верховная Рада признала ее международной преступной организацией.

https://www.youtube.com/watch?v=7oefatWpFlY
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Санкции против России Санкции ЕС Евгений Пригожин

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