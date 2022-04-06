В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева

6 апреля, 15:00
Цей матеріал також доступний українською
Вилла Владимира Соловьева после попытки поджога неизвестными в коммуне Менаджо на озере Комо, Италия (Фото:Кадр видео Соловьев LIVE/YouTube)

Вилла Владимира Соловьева после попытки поджога неизвестными в коммуне Менаджо на озере Комо, Италия (Фото:Кадр видео Соловьев LIVE/YouTube)

В Италии неизвестные подожгли виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева в городе Менаджо на озере Комо.

Как сообщает ANSA, не территории виллы горели покрышки.

Возгорание заметили прохожие. Пожарные быстро потушили огонь.

ansa.it
Фото: ansa.it

Отмечается, что вилла серьезно не пострадала. Начато расследование.

Видео дня

Также сообщается, что стены другой виллы Соловьева на Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио, были исписаны антивоенными лозунгами.

Виллы Владимира Соловьева в Италии, как и европейская собственность многих других близких к Кремлю россиян, были арестованы из-за российского вторжения в Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Италия Вилла Владимир Соловьев

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X