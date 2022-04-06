В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева 6 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Вилла Владимира Соловьева после попытки поджога неизвестными в коммуне Менаджо на озере Комо, Италия (Фото:Кадр видео Соловьев LIVE/YouTube)

В Италии неизвестные подожгли виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева в городе Менаджо на озере Комо.

Как сообщает ANSA, не территории виллы горели покрышки.

Возгорание заметили прохожие. Пожарные быстро потушили огонь.

Фото: ansa.it

Отмечается, что вилла серьезно не пострадала. Начато расследование.

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Также сообщается, что стены другой виллы Соловьева на Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио, были исписаны антивоенными лозунгами.

Виллы Владимира Соловьева в Италии, как и европейская собственность многих других близких к Кремлю россиян, были арестованы из-за российского вторжения в Украину.



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