В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева
Вилла Владимира Соловьева после попытки поджога неизвестными в коммуне Менаджо на озере Комо, Италия (Фото:Кадр видео Соловьев LIVE/YouTube)
В Италии неизвестные подожгли виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева в городе Менаджо на озере Комо.
Как сообщает ANSA, не территории виллы горели покрышки.
Возгорание заметили прохожие. Пожарные быстро потушили огонь.
Отмечается, что вилла серьезно не пострадала. Начато расследование.
Также сообщается, что стены другой виллы Соловьева на Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио, были исписаны антивоенными лозунгами.
Виллы Владимира Соловьева в Италии, как и европейская собственность многих других близких к Кремлю россиян, были арестованы из-за российского вторжения в Украину.
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