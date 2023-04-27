В Беларуси госпитализирован экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико. Вероятно, его избили в тюрьме 27 апреля, 15:02 Виктор Бабарико (Фото:Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS)

Заключенного бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико госпитализировали. Его доставили в хирургическое отделение центральной больницы Новополоцка.

Об этом сообщили в его штабе и в объединении белорусских рабочих Рабочы Рух.

По данным инициативы, Бабарико привезли из исправительной колонии № 1 в ночь на 25 апреля с побоями, он в состоянии средней тяжести. Там говорят, что его не узнали, пока не увидели фамилию в документах.

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Рабочы Рух пишет, что у политзаключенного пневмоторакс .

Лидер оппозиции Светлана Тихановская требует показать, в каком состоянии Бабарико, а также допустить к нему родственников и адвоката.

В июле 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. После начала президентской кампании его поместили в СИЗО, обвинив в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Оппозиционер не признал вину.