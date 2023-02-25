В США планируют конфисковать имущество российского олигарха Вексельберга на 75 млн долларов

25 февраля, 18:19
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Виктор Вексельберг (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Виктор Вексельберг (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Прокуратура Нью-Йорка подала иск о конфискации имущества российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью около 75 млн долларов.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Речь идет о шести объектах недвижимости в Нью-Йорке и на острове Фишер во Флориде.

По данным следствия, недвижимость была приобретена за доходы, полученные в результате нарушения санкций по международному отмыванию денег. Вексельберг купил ее в период между 2008 и 2017 годами через ряд подставных компаний.

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Подставным лицом Вексельберга называют Владимира Воронченко, которому ранее уже предъявили обвинения в Нью-Йорке, но он покинул США.

Вексельберг попал под санкции США в 2018 году.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   США Недвижимость Олигархи Имущество Виктор Вексельберг

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