В США планируют конфисковать имущество российского олигарха Вексельберга на 75 млн долларов 25 февраля, 18:19 Виктор Вексельберг (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Прокуратура Нью-Йорка подала иск о конфискации имущества российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью около 75 млн долларов.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Речь идет о шести объектах недвижимости в Нью-Йорке и на острове Фишер во Флориде.

По данным следствия, недвижимость была приобретена за доходы, полученные в результате нарушения санкций по международному отмыванию денег. Вексельберг купил ее в период между 2008 и 2017 годами через ряд подставных компаний.

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Подставным лицом Вексельберга называют Владимира Воронченко, которому ранее уже предъявили обвинения в Нью-Йорке, но он покинул США.

Вексельберг попал под санкции США в 2018 году.