В США планируют конфисковать имущество российского олигарха Вексельберга на 75 млн долларов
Виктор Вексельберг (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Прокуратура Нью-Йорка подала иск о конфискации имущества российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью около 75 млн долларов.
Об этом сообщило Министерство юстиции США.
Речь идет о шести объектах недвижимости в Нью-Йорке и на острове Фишер во Флориде.
По данным следствия, недвижимость была приобретена за доходы, полученные в результате нарушения санкций по международному отмыванию денег. Вексельберг купил ее в период между 2008 и 2017 годами через ряд подставных компаний.
Подставным лицом Вексельберга называют Владимира Воронченко, которому ранее уже предъявили обвинения в Нью-Йорке, но он покинул США.
Вексельберг попал под санкции США в 2018 году.