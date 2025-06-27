Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС означало бы «уничтожение» венгров и сравнил фон дер Ляйен с Брежневым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его народ «понимает украинцев» и «хочет помочь», но вступление Украины в ЕС для венгров будет означать «уничтожение самих себя» .

Об этом сообщает венгерское информагентство Telex.

«Членство Украины в ЕС означало бы уничтожение самих себя. В кратчайшие сроки мы были бы в состоянии войны с Россией, и мы привели бы ее на территорию ЕС, включая Венгрию», — сказал он.

Он также назвал Украину «неопределенным субъектом не по собственной вине», заявив, что пока неизвестно «где Украина сегодня» и «как далеко простираются ее границы».

По словам Орбана, сейчас Брюссель «все больше и больше ведет себя как Москва».

По его мнению, президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «ведет себя так же, как Брежнев в Москве», поскольку «отдает приказы, думая, что она может указывать венграм, как им вести себя».

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС. По их данным, якобы 95% населения Венгрии против евроинтеграции Украины.

Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.

Опрос проводился через бумажные анкеты, которые отправляли по почте, а также через онлайн-форму. Орбан публично заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает венгерской экономике, фермерам и суверенитету страны, поэтому просил граждан высказать свое мнение по этому поводу.

По официальной информации, участие в Voks 2025 приняли до 2 миллионов человек, но эти цифры вызывают сомнения. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр и его партия Тиса считают реальные показатели гораздо ниже — не более 600 тысяч.