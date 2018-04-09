Виктор Орбан заявил о победе на выборах в Венгрии

Премьер-министр страны вместе с однопартийцами выступил перед своими сторонниками в Будапеште

Премьер-министр Венгрии и лидер партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз Виктор Орбан выступил перед своими избирателями в Будапеште и объявил о победе на выборах.

Об этом передает Reuters.

"Мы победили, Венгрия одержала великую победу. Позади нас большая битва. Мы одержали важную победу, которая дает нам шанс защитить Венгрию", - заявил Орбан.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Венгрии подсчитала 69,1% голосов на всеобщих выборах, которые прошли в стране 8 апреля.

Партия премьер-министра страны Виктора Орбана ФИДЕС - Венгерский гражданский союз получит 134 места в парламенте.

Партия Йоббик получает 27 кресел, а Венгерская социалистическая партия получит 19 мест в парламенте.

Во время избирательной кампании Орбан заявил, что выборы решат, "останется ли Венгрия страной для венгров или станет страной для иммигрантов".