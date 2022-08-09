Орбан тайно отдохнул в Хорватии, которую обвинял в «воровстве моря» 9 августа, 02:35 Орбан на отдыхе в Хорватии (Фото:Slobodna Dalmacija)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июле 2022 года тайно отдыхал в Хорватии, которую еще недавно обвинял в отсутствии портов в его стране.

Об этом сообщает Slobodna Dalmacija.

О посещении Орбана Хорватии стало известно после того, как владельцы одного из ресторанов города Милна опубликовали фото с венгерским премьером.

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«Имели честь принять президента Венгрии Виктора Орбана», — подписано фото.

В разгар пандемии коронавируса партия Орбана в Венгрии призывала людей выбирать вместо отдыха в Хорватии местное озеро Балатона.

Во время обсуждения эмбарго на нефть внутри Евросоюза, Орбан получил исключение для Венгрии получать нефть по трубам, жалуясь на то, что «у Венгрии отобрали доступ к морю».

«Те, у кого есть море и порты, имеют возможность привозить нефтяные танкеры. Если бы у нас не отобрали море, у нас были бы и порты», — заявил Орбан.

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