«Против смешения рас»: премьер Венгрии Орбан попал в новый скандал 25 июля, 13:38 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал шквал критики со стороны оппозиционных партий и европейских политиков из-за заявления о смешении европейских и неевропейских рас.



Как сообщает The Guardian, Орбан заявил, что выступает против «смешения» европейских и неевропейских рас.

«Мы (венгры — ред.) не являемся смешанной расой… и мы не хотим становиться смешанной расой», — сказал Орбан во время речи в румынском Бейле-Тушнад 23 июля.

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По его мнению, страны, где происходит «смешение» европейцев и неевропейцев, «больше не являются нациями».

Орбан годами делал подобные заявления, но эти комментарии были сформулированы в резко ультраправых терминах.



Как отмечает издание, в этом году Орбан произнес «апокалиптический спич», в котором говорил об упадке Запада и предрек «десятилетие опасностей, неопределенности и войны». Кроме того, в выступлении венгерский премьер назвал демографию, миграцию и гендер главными полями битвы будущего.

Депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum Каталин Чех, сказала, что заявления Орбана «напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают настоящее лицо режима»

Румынский евродепутат Алин Митуца также гневно отреагировал на комментарии Орбана: «Говорить о расовой или этнической „чистоте“, особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчиво и опасно».



В этой же речи Орбан заявил, что Запад должен прекратить вооружать Украину и вместо этого работать над мирным урегулированием.

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