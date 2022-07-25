«Против смешения рас»: премьер Венгрии Орбан попал в новый скандал

25 июля, 13:38
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал шквал критики со стороны оппозиционных партий и европейских политиков из-за заявления о смешении европейских и неевропейских рас.

Как сообщает The Guardian, Орбан заявил, что выступает против «смешения» европейских и неевропейских рас.

«Мы (венгры — ред.) не являемся смешанной расой… и мы не хотим становиться смешанной расой», — сказал Орбан во время речи в румынском Бейле-Тушнад 23 июля.

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По его мнению, страны, где происходит «смешение» европейцев и неевропейцев, «больше не являются нациями».

Орбан годами делал подобные заявления, но эти комментарии были сформулированы в резко ультраправых терминах.

Как отмечает издание, в этом году Орбан произнес «апокалиптический спич», в котором говорил об упадке Запада и предрек «десятилетие опасностей, неопределенности и войны». Кроме того, в выступлении венгерский премьер назвал демографию, миграцию и гендер главными полями битвы будущего.

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Депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum Каталин Чех, сказала, что заявления Орбана «напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают настоящее лицо режима»

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Румынский евродепутат Алин Митуца также гневно отреагировал на комментарии Орбана: «Говорить о расовой или этнической „чистоте“, особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчиво и опасно».

В этой же речи Орбан заявил, что Запад должен прекратить вооружать Украину и вместо этого работать над мирным урегулированием.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Венгрия Виктор Орбан Расизм Скандал

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