Орбан объявил о своей победе на выборах в Венгрии, назвав Зеленского «оппонентом» 4 апреля, 01:22 Цей матеріал також доступний українською Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Пророссийский политик, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах. Он вступит в должность в четвертый раз подряд.

После подсчета 75% голосов партия Орбана Фидес лидирует и может получить значительное преимущество в парламенте, пишет AP. Она набрала 54,5%, тогда как проевропейская оппозиционная коалиция – около 34%, а ультраправая партия Mi Hazánk – более 6%. Согласно этим результатам, Фидес получила 135 из 199 мест в венгерском парламенте.

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Вскоре оппозиция признала поражение. Кандидат в премьеры Петер Марки-Зай заявил, что условия голосования были против коалиции, и призвал сторонников сохранять надежду.

«Мы одержали настолько большую победу, что вы можете увидеть ее с луны, и вы, безусловно, можете увидеть это из Брюсселя. Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось бороться с огромным количеством оппонентов», — заявил венгерский премьер, перечислив венгерских левых, «бюрократов» в Брюсселе, международные СМИ «и президента Украины — у нас никогда не было столько оппонентов одновременно», цитирует его CNN.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. В то же время Венгрия одна из 15 стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев. Несмотря на поддержку большинства санкций ЕС против Москвы, Орбан отказывается двигаться дальше и выстраивал политику своей кампании, держась в стороне от критики и осуждений в адрес РФ. На прошлой неделе министр иностранных дел Петер Сийярто безосновательно заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела Венгрии, в МИД Украины это отрицают.

24 марта президент Владимир Зеленский обратился к венгерскому премьеру, призвав его определиться, на чьей он стороне во время войны, однако Орбан только подтвердил свои решения. 3 апреля Зеленский заявил, что премьер Венгрии "не полностью понимает, что происходит не только в Украине, но и во всем мире", раскритиковав Будапешт за позицию. По его словам, Орбан «возможно, потерял честность в контактах с Москвой».

В Евросоюзе правительство премьера Венгрии критиковали относительно соблюдения принципа верховенства права, а в начале этого года Европейский суд разрешил заблокировать финансирование Будапешта и Варшавы за нарушение демократических прав. В частности, в июле 2021-го Орбан объявил о проведении референдума в стране по закону «о гей-пропаганде», который ограничивает преподавание в школах материала о ЛГБТК-сообщество.



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