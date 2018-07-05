Википедия прекратила работу на четырех европейских языках

Википедия хочет привлечь внимание к голосованию в Европарламенте по директиве об авторском праве в интернете

Онлайн-энциклопедия Википедия в знак протеста приостановил работу как минимум на четырех европейских языках.

Пользователям оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала, сообщает DW.

Таким образом открытая интернет-энциклопедия хочет привлечь внимание европейцев к намеченному на 5 июля голосованию по директиве об авторском праве в интернете.

"Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры", - говорится в сообщении на стартовой странице четырех указанных версий интернет-энциклопедии.

Авторы сообщения утверждают, что принятие закона в его нынешней форме может существенно осложнить обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковые системы.

"Под угрозой окажется также сама "Википедия", - отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили новый проект Директивы Евросоюза (ЕС) о защите авторских прав. Документ может вызвать значительные ограничения для пользователей интернета.

Наибольшие вопросы вызывают пункты 11 и 13 новой Директивы. Согласно 11-й статье, интернет-сайты должны будут получать лицензию от правообладателя на использование их контента, что идет вразрез работе всех современных новостных агрегаторов и онлайн-сервисов. 13-я статья обязывает любую интернет-площадку нести ответственность за материалы, которые публикуют их пользователи.

Одна из самых больших проблем с новым законом заключается в том, что он небрежно написан и не содержит достаточной информации о том, как его требования будут реализованы. Например, его положение о том, что веб-сайты принимают надлежащие меры для предотвращения появления материалов, защищенных авторскими правами, предлагает "эффективные технологии распознавания контента" для мониторинга загрузок. Он не объясняет, что это означает, заставляя экспертов предположить, что для каждой платформы потребуется алгоритмический фильтр.

В ответ на опасения, что законопроект сделает невозможным работу онлайновых энциклопедий, законодатели попытались выработать исключение специально для этих платформ. Плохая юридическая формулировка заставила таких активистов, как Electronic Frontier Foundation, изложить причины, по которым энциклопедии все равно будут подвергаться риску.