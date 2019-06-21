Член правительства Великобритании напал на активистку Greenpeace, его временно отстранили — видео Вчера, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/YouTube/The Guardian Правоохранители начали расследование по факту нападения Скриншот/YouTube/The Guardian

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Марк Филд напал на активистку Greenpeace. Чиновника временно отстранили.



Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что активистка проникла на ежегодный банкет в резиденцию мэра Лондона, где участники и участницы Greenpeace проводили протестную акцию.

Правоохранители начали расследование по факту нападения, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отстранила чиновника на время расследования инцидента.

Филд принес активистке извинения. По его словам, он почувствовал угрозу, когда женщина прошла мимо него, и волновался, что она могла быть вооружена.

«Я глубоко сожалею об этом эпизоде и безоговорочно извиняюсь перед леди, которую я схватил. Однако в нынешнем климате я почувствовал, что должен действовать решительно, чтобы обезопасить присутствующих», — заявил Филд.