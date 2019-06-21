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Член правительства Великобритании напал на активистку Greenpeace, его временно отстранили — видео

Вчера, 18:15
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Член правительства Великобритании напал на активистку Greenpeace, его временно отстранили — видео - фото

Скриншот/YouTube/The Guardian

Правоохранители начали расследование по факту нападения

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Марк Филд напал на активистку Greenpeace. Чиновника временно отстранили.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что активистка проникла на ежегодный банкет в резиденцию мэра Лондона, где участники и участницы Greenpeace проводили протестную акцию.

Правоохранители начали расследование по факту нападения, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отстранила чиновника на время расследования инцидента.

Филд принес активистке извинения. По его словам, он почувствовал угрозу, когда женщина прошла мимо него, и волновался, что она могла быть вооружена.

«Я глубоко сожалею об этом эпизоде и безоговорочно извиняюсь перед леди, которую я схватил. Однако в нынешнем климате я почувствовал, что должен действовать решительно, чтобы обезопасить присутствующих», — заявил Филд.

Теги:   Гринпис Нападение Великобритания

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