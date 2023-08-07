В турецком порту прогремел мощный взрыв. СМИ сообщат, что эпицентром было зернохранилище — видео

7 августа, 16:39
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Взрыв в порту Турции (Фото:Скриншот відео Сnnturk)

Взрыв в порту Турции (Фото:Скриншот відео Сnnturk)

Мощный взрыв произошел в порту города Дериндже в Турции. По данным турецких СМИ, эпицентром могло быть зернохранилище.

Об этом сообщает CNN Turk и Habеr Turk.

По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.

По последним данным, в результате взрыва 10 человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1688539722778279936?s=46

На данном этапе, точные причины взрыва пока неизвестны. Однако сообщается, что взорваться мог сжатый газ в зернохранилище.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Турция Зерно Порт Взрыв Эпицентр

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