В турецком порту прогремел мощный взрыв. СМИ сообщат, что эпицентром было зернохранилище — видео 7 августа, 16:39 Взрыв в порту Турции (Фото:Скриншот відео Сnnturk)

Мощный взрыв произошел в порту города Дериндже в Турции. По данным турецких СМИ, эпицентром могло быть зернохранилище.

Об этом сообщает CNN Turk и Habеr Turk.

По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.

По последним данным, в результате взрыва 10 человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

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На данном этапе, точные причины взрыва пока неизвестны. Однако сообщается, что взорваться мог сжатый газ в зернохранилище.