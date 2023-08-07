В турецком порту прогремел мощный взрыв. СМИ сообщат, что эпицентром было зернохранилище — видео
Взрыв в порту Турции (Фото:Скриншот відео Сnnturk)
Мощный взрыв произошел в порту города Дериндже в Турции. По данным турецких СМИ, эпицентром могло быть зернохранилище.
Об этом сообщает CNN Turk и Habеr Turk.
По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.
По последним данным, в результате взрыва 10 человек получили ранения, двое из них — тяжелые.
На данном этапе, точные причины взрыва пока неизвестны. Однако сообщается, что взорваться мог сжатый газ в зернохранилище.