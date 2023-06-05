В трех регионах РФ транслировали фейковое обращение Путина о «всеобщей мобилизации» — видео 5 июня, 15:40 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях РФ по радио транслировали фейковое обращение российского диктатора Владимира Путина о «всеобщей мобилизации» и военном положении в России.

Видео с записью «обращения диктатора» публикуют в российских Telegram-каналах.

По радио голосом Путина сообщалось, что на территорию приграничных районов РФ «в 4 утра вторглись украинские войска вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона».

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«На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации», — говорится в фейковом обращении.

Также в обращении призвали жителей Курской, Белгородской, Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков назвал обращение Путина фейков и добавил, что в Кремле якобы знают о взломе радиостанций.