В Париже произошел масштабный взрыв, обрушилось здание — видео 21 июня, 19:28 Последствия взрыва в Париже (Фото:Скриншот из видео)

В пятом округе Парижа произошел взрыв. По предварительным данным, тяжело пострадали семь человек.

Об этом сообщает Liberation.

Взрыв произошел приблизительно в 17:00. В результате обрушилась часть здания и начался пожар.

«Жители пятого округа, произошел взрыв газа на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас, некоторые здания горят. Пожалуйста, держитесь на расстоянии, чтобы дать возможность пожарной бригаде вмешаться», — заявил первый заместитель мэра пятого округа Эдуард Сивель.

Видео дня

По данным правоохранителей, по меньшей мере семь человек тяжело пострадали и еще девять — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа.

Во взорвавшемся здании на улице Сен-Жак находится Американская академия, школа моды и архитектуры.