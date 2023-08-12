В Париже эвакуировали тысячи посетителей Эйфелевой башни из-за ложного сообщения о минировании

12 августа, 21:01
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Около 4 000 человек были эвакуированы (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

Около 4 000 человек были эвакуированы (Фото:REUTERS/Charles Platiau)

В субботу, 12 августа, в Париже эвакуировали почти 4 000 человек с трех этажей Эйфелевой башни из-за сообщения о заложенной бомбе. После проверки выяснилось, что сообщение о минировании было ложным.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на штаб парижской полиции.

По данным полиции, около 4 000 человек были эвакуированы из туристической точки приблизительно в полдень. Эвакуация затронула три этажа башни, включая ресторан, а также придомовую территорию.

Видео дня

Полицейские саперы отправились на место происшествия. После проверки выяснилось, что угроза взрыва была ложной. Посетители смогли вернуться в башню в 15:00.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1690427182504452096?s=46
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Париж Минирование Эйфелева башня Бомба

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