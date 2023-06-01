В армии Беларуси похвастались, как тренируются сбивать дроны холостыми патронами — видео 1 июня, 17:20 Для сбития БПЛА использовалась 23-мм зенитная установка ЗУ-23−2 и автомат Калашникова, снабженный насадкой для холостой стрельбы (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Минобороны Беларуси показало, как белорусские военные тренируются «подавлять и уничтожать» дроны. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн обратила внимание, что на видео военнослужащий стреляет по БПЛА холостыми патронами.

В подписи к опубликованному видео от Минобороны Беларуси говорится, что «в ходе очередного этапа проведения специального учения вооружения Вооруженных Сил с органами военного управления и воинскими частями технического обеспечения на базе 43-го арсенала ракет и боеприпасов был отработан вопрос подавления и уничтожения БПЛА».

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Мониторинговая группа в Telegram отмечает, что для сбития БПЛА использовалась 23-мм зенитная установка ЗУ-23−2 и автомат Калашникова, снабженный насадкой для холостой стрельбы.

Группа пишет, что согласно правил стрельбы из автомата АК-74 категорически запрещается стрельба из автомата боевыми патронами с навинченной на ствол втулкой для холостой стрельбы. Это значит, что в магазине у военнослужащего не могло быть боевых патронов, подчеркивает Беларускі Гаюн.

«Каким образом даже теоретически может быть „подавлен и уничтожен БПЛА“ огнем из автомата холостыми патронами МО РБ не уточнило. Принимая во внимание поведение двух видеооператоров (первый снял прикрепленное видео, а второго можно заметить на заднем плане) можно констатировать, что проводилась не тренировка по уничтожению БПЛА, а съемка очередной показухи», — добавила группа.