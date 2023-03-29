Турция показала первый запуск крылатой ракеты с беспилотного катера 29 марта, 02:25 Беспилотный военный катер MARLIN SİDA (Фото:Hurriyet)

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир показал видео первого запуска крылатой ракеты из беспилотного катера MARLIN SİDA.

"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским транспортным средствам. Во время стрельбы твердотопливной крылатой ракетой RAVEN от MARLIN впервые были запущены управляемые боеприпасы из SİDA", - сообщил Демир.

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Военный катер MARLIN SİDA является единственным в мире морским транспортным средством, обладающим возможностью радиоэлектронной борьбы. Новости о его разработке появились осенью 2022 года. MARLIN планируется использовать в военных целях как у побережья, так и в открытом море.

