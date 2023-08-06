Площадь — до 500 квадратных метров. В Московской области вспыхнул пожар на фабрике — видео
В Дмитровском районе Московской области вспыхнул пожар на фабрике спортивных товаров (Фото:скриншот из видео Astra/Telegram)
В Дмитровском районе Московской области страны-агрессора России начался пожар на фабрике, где производят спортивные товары.
Об этом сообщают росСМИ.
Сообщается, что огонь вспыхнул на фабрике спортивных товаров Леко. Известно о площади возгорания около 500 квадратных метров.
СМИ добавляют, что пока пострадавших нет. Также неизвестна причина пожара на фабрике.
2 августа в российском городе Брянск произошел пожар в местном супермаркете.