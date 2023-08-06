Площадь — до 500 квадратных метров. В Московской области вспыхнул пожар на фабрике — видео 6 августа, 15:36 В Дмитровском районе Московской области вспыхнул пожар на фабрике спортивных товаров (Фото:скриншот из видео Astra/Telegram)

В Дмитровском районе Московской области страны-агрессора России начался пожар на фабрике, где производят спортивные товары.

Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что огонь вспыхнул на фабрике спортивных товаров Леко. Известно о площади возгорания около 500 квадратных метров.

СМИ добавляют, что пока пострадавших нет. Также неизвестна причина пожара на фабрике.

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2 августа в российском городе Брянск произошел пожар в местном супермаркете.

