Власти Грузии заявили, что польский врач пытался незаконно вынести образцы анализов Саакашвили в ботинке — видео 14 июля, 23:03 Михеил Саакашвили (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

Власти Грузии утверждают, что командированный Евросоюзом врач пытался незаконно забрать образец анализов третьего президента Грузии Михеила Саакашвили и вынести его в ботинке.

Об этом говорится в заявлении пенитенциарной службы Грузии в Facebook.

«Во время визита произошел непонятный инцидент с одним из польских врачей. В частности, польский врач завернул в бумагу образец, взятый у осужденного Михаила Саакашвили, и попытался вынести его через ботинок», — говорится в сообщении.

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Служба также опубликовала видео, на котором, вероятно, врач достает из ботинка небольшой предмет.

Служба утверждает, что предоставила врачам право забрать анализы, взятые в официальном порядке. Она также в объяснении к видео утверждает, что на самом деле экс-президенту предоставлялась надлежащая медицинская помощь, а, например, обращение его матери с просьбой допустить иностранных врачей «не соответствовало стандартам, установленным законодательством Грузии».

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован грузинскими властями. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

С июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он значительно похудел.

В тот же день Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными», а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.