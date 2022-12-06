В Молдове показали видео момента падения ракеты после российской атаки

6 декабря, 00:36
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Российская ракета, упавшая в Молдове (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)

Российская ракета, упавшая в Молдове (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)

СМИ Молдовы опубликовали видео, на котором зафиксирован момент падения российской ракеты во время массированного удара по Украине 5 декабря.

"Момент, когда в Бричанах, вероятно, упала ракета, сняли камеры наблюдения. Кадры, якобы сделанные на месте происшествия", - сообщили СМИ.

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В Молдове в районе пограничного города Бричаны упала ракета во время массированного российского обстрела Украины в понедельник, 5 декабря. Местная полиция не уточняла, кому принадлежала ракета.

Видео дня

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения, и ракета могла принадлежать украинской ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=T9hOKi_bfD8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Молдова Война в Украине Война России против Украины

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