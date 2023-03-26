Британия показала обучение украинских военных на САУ AS-90 26 марта, 13:31 Украинцы учатся использовать САУ AS-90 (Фото:Минобороны Великобритании)

Министерство обороны Великобритании показало процесс обучения украинских военных на британских САУ AS-90.

Обучение более чем тысячи военных проходит на объектах ведомства в нескольких регионах Британии под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка.

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Фото: Минобороны Великобритании

Украинские военные учат эксплуатации и обслуживанию системы AS-90. Отмечается, что в Великобританию прибыли как опытные артиллеристы, так и люди без опыта.

В январе глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна поставит Украине 30 САУ AS90. Дальность ее выстрела – до 30 км, вес – 45 т, длина – 9,9 м. (с пушкой), ширина – 3,4 м, высота – 3 м.

Инфографика: NV