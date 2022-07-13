Минобороны Великобритании показало видео обучения украинских защитников

13 июля, 01:57
Украинские военные тренируются на севере Англии (Фото:Брати по Зброї/Telegram)

Украинские военные тренируются на севере Англии (Фото:Брати по Зброї/Telegram)

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео, на котором обучение проходят украинские защитники и защитницы.

«Встречайте украинских военных, которые приняли участие в обучении по управлению бронетехникой. Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление в то время, как они продолжают защищать свою страну от Кремля», — сообщили в министерстве.

Видео дня

На видео британские инструкторы обучают украинских военных пользоваться бронированной техникой: Spartan, Mastiff, Husky и Wolfhound.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1546826905634078724
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Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015 — 2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.

https://www.youtube.com/watch?v=A4KDRcQTsLU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Обучение Война в Украине Война России против Украины

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