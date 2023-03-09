Кандидат в депутаты в Болгарии выбросил из мэрии Софии украинский флаг и назвал украинцев фашистами — видео

9 марта, 18:47
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Штефанов снял флаг со здания мэрии Софии и сбрасывает его с балкона под крики «Ура!» (Фото:Скриншот видео ПП МИР/Facebook)

Штефанов снял флаг со здания мэрии Софии и сбрасывает его с балкона под крики «Ура!» (Фото:Скриншот видео ПП МИР/Facebook)

Кандидат в депутаты в Болгарии от пророссийской партии Возрождение Атанас Штефанов выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины.

Соответствующее видео опубликовала маргинальная болгарская партия Мир в Facebook в среду, 9 марта.

На видео Штефанов снимает флаг со здания мэрии Софии и сбрасывает его с балкона под крики «Ура!».

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«В болгарских учреждениях должен быть вывешен только болгарский флаг, и ни один иностранный флаг не может быть выставлен. Я снял флаг в знак протеста против преднамеренного разделения болгарского общества и попытки втянуть Болгарию в катастрофическую войну, приняв сторону в конфликте. Болгария должна быть зоной мира», — прокомментировал свой поступок Штефанов.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1633866979571560452?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
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Как сообщает болгарский ресурс News.bg, во время снятия флага Штефанов кричал «вон из Болгарии фашистские украинцы».

«Мы сняли фашистский флаг, которому там наверху не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост», — говорил он.

7 марта Конституционный суд Болгарии признал конституционным решение парламента передать военную помощь Украине.

Также, по данным СМИ, Болгария тайно поставляла Украине горючее и боеприпасы в первые месяцы вторжения и обеспечила треть потребностей украинской армии в первые полгода войны.

https://www.youtube.com/embed/2gjidLcbLLg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Болгария Флаг Украины София Флаг

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