«Не шевелится, смотрит в одну точку». Террориста Гиркина привезли в московский суд — видео

21 июля, 17:37
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Игорь Стрелков (Фото:Скриншот видео Telegram-канала Shot)

Игорь Стрелков (Фото:Скриншот видео Telegram-канала Shot)

Появились первые видео с российским террористом Игорем Стрелковым (Гиркиным) в московском суде. Следствие попросило арестовать его на два месяца.

Кадры публикует прокремлевский Telegram-канал Shot.

«Игорь Стрелков почти не шевелится, смотрит в одну точку и не поднимает глаз на журналистов», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

Обвинение просит отправить российского террориста в СИЗО. По словам росСМИ, ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

В пятницу, 21 июля, в России задержали военного преступника Гиркина. Сообщается, что он был задержан по заявлению бывшего боевика ЧВК Вагнер.

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Гиркин ранее публично критиковал диктатора Владимира Путина. Например, он усомнился в дееспособности главы кремлевского режима, сравнив его с «мумией».

Российский террорист сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Терроризм Игорь Гиркин Суд

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