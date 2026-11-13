Вице-президент США Джей Ди Вэнс может не баллотироваться на пост президента в 2028 году — после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября.

Об этом сообщил в пятницу, 13 ноября, телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к Венсу.

«Я не удивлюсь любому его решению», — сказал один из собеседников канала. CNN отметил, что советники Венса и люди из его окружения сейчас описывают его как «искренне преданного восстановлению движения MAGA», но не уверенного в том, стоит ли именно ему становиться во главе.

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По данным CNN, Венс, которого в свое время считали фаворитом предвыборной кампании 2028 года, еще не принял окончательного решения. Внешне все выглядит обнадеживающе — некоторые из его сторонников считают, что он непременно будет баллотироваться в президенты. К тому же, большая публикация вице-президента США в X после промежуточных выборов вроде бы подтверждала его планы баллотироваться.

Однако в частных беседах Венс высказывался не так категорично, а рождение его четвертого ребёнка в июле 2026 года могло подкрепить мнение, что он может отложить свои президентские амбиции.

Как отмечает CNN, нынешняя ситуация в Соединенных Штатах может наводить на мысль — сможет ли какой-либо представитель Республиканской партии (не обязательно Джей Ди Венс) справиться с политическим климатом, созданным действующим президентом Дональдом Трампом. Одним из главных факторов называют войну с Ираном — а союзники Венса считают, что она может стать самым большим препятствием на его политическом пути.

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. На них демократы одержали убедительную победу и получили рекордное большинство в обеих палатах Конгресса — Сенате и Палате представителей.

После поражения республиканцев президент США Дональд Трамп пообещал сотрудничать с демократами и заявил, что не собирается налагать вето на все их решения.

Впоследствии Трамп публично согласился с заявлением вице-президента Джей Ди Венса о том, что война с Ираном и связанное с ней подорожание бензина стоили его партии победы.

Новый состав Конгресса начнет работать 3 января 2027 года. До этого момента полномочия сохраняет действующий Конгресс, в котором обе палаты контролируются республиканцами.