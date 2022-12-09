«Подкуп Катаром». В Брюсселе задержали вице-президента Европарламента по подозрению во взяточничестве — СМИ 9 декабря, 23:34 Ева Кайли (Фото:Eva Kaili / Facebook)

Одну из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции и социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir.

По информация издания, ранее в пятницу, 9 декабря, агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. Также у одного из бывших евродепутатов при обыске нашли около 600 тысяч евро наличными.



Видео дня

Le Soir отмечает, что «единственный способ задержать парламентария, защищенного иммунитетом, — поймать с поличным».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива через взятки или дорогие подарки. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходят финальные этапы чемпионата мира по футболу.

