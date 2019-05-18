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Вице-канцлеру Австрии предлагала деньги «богатая россиянка» взамен на госзаказы — Speigel

Сегодня, 02:53
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Вице-канцлеру Австрии предлагала деньги «богатая россиянка» взамен на госзаказы — Speigel - фото

REUTERS/Leonhard Foeger

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе

Немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой австрийской партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с «богатой россиянкой», которая предлагает ему деньги на выборы взамен на получение в будущем приоритета для ее компаний во время государственных заказов.

Видео было сделано на Ибице, а деньги предлагала подставная фигура по имени Алена Макарова.

По данным издания, женщина хотела также приобрести крупную долю в газете Kronen-Zeitung, и через нее поддерживать партию политика на выборах.

Взамен, «россиянка» хочет, чтобы в случае победы на выборах, Хайнц-Кристиан Штрахе отобрал государственные заказы у крупной строительной компании Strabag и передал их ее фирме.

На видео не видно, брал ли политик деньги.

Фото: Spiegel

Теги:   Австрия

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