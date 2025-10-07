Кремль опасается, что возвращение с войны большого количества солдат, в том числе завербованных из колоний, может создать внутреннюю угрозу стабильности режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины во вторник, 7 октября.

По оценкам разведки, в Москве проводят параллели с событиями 1990-х годов, когда после вывода советских войск из Афганистана тысячи ветеранов пополнили ряды криминальных группировок и стали движущей силой роста преступности.

Реклама

«В Кремле понимают, что ветераны могут стать катализатором как криминальной, так и политической дестабилизации, способной расшатать систему, построенную на личной лояльности к Путину», — отмечают в Службе.

Проблема, по данным разведки, не ограничивается психологическими травмами или криминальным прошлым участников войны. К ней добавляется и резкий контраст между большими фронтовыми выплатами и мизерными доходами в мирной жизни. После возвращения к разрушенной экономике и низким зарплатам многие из них могут стать источником социальной напряженности.

Отдельную опасность представляют тысячи бывших заключенных, которые уже вернулись в российские города после службы в составе частных военных компаний или подразделений Минобороны. По данным разведки, именно при их участии резко возросло количество тяжких преступлений.

В частности, только с 2023 года в военные суды в РФ поступило не менее 989 дел об убийствах и умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Разведка предупреждает: возвращение людей, привыкших к насилию и безнаказанности, может обернуться для Кремля «новой внутренней войной». Если раньше эти ветераны были опорой путинского режима, то теперь именно они могут стать силой, которая ослабит Россию изнутри.