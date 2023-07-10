Авиакомпания Wizz Air извинилась за ситуацию с украинским ветераном, которого высадили из самолета 10 июля, 17:01 Украинского ветерана высадили из самолета в Тель-Авиве (Фото:Скриншот видео Nexta)

Венгерская компания Wizz Air принесла извинения за ситуацию с украинским ветераном, которого высадили с рейса из Тель-Авива в Варшаву.

«Мы приносим свои извинения за огорчение, вызванное недавней ситуацией с пассажиром нашего рейса из Тель-Авива в Варшаву», — говорится в сообщении компании в Twitter.

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Авиакомпания заявила, что экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были «в состоянии» для перелета, или чтобы они имели сопровождение для помощи. Если пассажир может «поставить под угрозу перелет», его снимут с рейса.

«Это было тяжелым, но необходимым решением, принятым с учетом безопасности пассажира», — утверждает Wizz Air.

На прошлой неделе в Сети появились видео из салона самолета, где, по словам одного из очевидцев, мужчина не мог сесть на свое место из-за протеза. Он объяснял, что потерял ногу на войне и возвращается с лечения в Израиле домой к близким в Украину. По словам очевидца, мужчина был вынужден полтора часа стоять в углу самолета, позже он упал и поранил руки, а экипаж высадил его с рейса.

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал, что ведомство очень огорчено ситуацией в аэропорту и хочет в ней разобраться.