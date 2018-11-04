Вещи Нила Армстронга продали на аукционе за 7,4 млн долларов

В США на Далласском аукционе Наследие вещи космонавта и первого человека, ступившего на Луну, Нила Армстронга продали за 7,4 млн долларов. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что наиболее дорогостоящей вещью, которая была выставлена на аукцион, является табличка с идентификационным номером из лунного модуля Apollo 11, командиром экипажа которого был Нил Армстронг. Ее приобрели за 468,5 тысяч долларов.

Скафандр Армстронга, который космонавт носил на борту Gemini 8, миссия 1966 года, которая выполнила первую стыковку двух космических аппаратов в полете, принес семье астронавта почти 110 тысяч долларов.

Также на аукционе были проданы часть пропеллера и крыла первого тяжеловоздушного самодельного самолета братьев Райт – за 275 тысяч долларов за каждую. И золотой шлем первого американца, вышедшего на орбиту, Джона Гленна.

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